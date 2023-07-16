كوسوفو تستلم مسيّرات "بيرقدار" التركية

أعلن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي، وصول مسيّرات "بيرقدار تي بي 2" التركية إلى بلاده، في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات في المناطق الشمالية؛ حيث يرفض الصرب الإقرار بسلطات بريشتينا.

وقال كورتي -في منشور له على فيسبوك نشر فيه صور المسيّرات التي وصلت إلى بلاده- "كوسوفو باتت أكثر أمنا". وتابع قائلا "أضفنا مسيّرات بيرقدار تي بي 2 التي اشتريناها من تركيا، إلى ترسانة جيشنا خلال فترة إدارتنا التي استمرت عامين".

وأردف كورتي "زدنا عدد الجنود بأكثر من 80% وميزانية الجيش بأكثر من 100%. كوسوفو الآن أكثر أمنا".

واكتسبت طائرات "بيرقدار" المسيّرة شعبية على مستوى العالم بعد أن استخدمها الجيش الأذربيجاني في حربه مع أرمينيا والجيش الأوكراني في حربه مع روسيا.

وتعمل كوسوفو التي أعلنت استقلالها منذ 15 عاما على بناء جيش يضم 5 آلاف جندي نظامي و3 آلاف من جنود الاحتياط، كما ينشر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر من 4500 جندي من قوات حفظ السلام في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة.

واندلعت أزمة في مايو/أيار الماضي بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مهام أعمالهم عقب انتخابات محلية قاطعها الصرب الذي يطالبون بتنفيذ اتفاق أبرم منذ 10 سنوات يمنحهم مزيدا من الحكم الذاتي.

وبعد مظاهرات الصرب التي وقعت في مايو/أيار الماضي، وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قوات الجيش في حالة تأهب وحرّك وحدات بالقرب من الحدود مع كوسوفو.