قبيل زيارة وفد أوروبي رفيع.. خفر السواحل في تونس ينقذ أكثر من 100 طالب لجوء خلال محاولتهم العبور إلى إيطاليا

أنقذ خفر السواحل في تونس 108 أشخاص من طالبي اللجوء قبالة سواحل ولاية صفاقس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقالت قوات الحرس البحري التونسية -في بيان- إنها أوقفت 4 أشخاص من طالبي اللجوء خلال عملية الإنقاذ بسبب محاولتهم الاعتداء على عناصرها، وسكب البنزين على سطح قارب الدورية البحرية.

وكانت السلطات التونسية قد انتشلت قبل أيام جثث 13 مهاجرا أفريقيا غير نظامي وأنقذت 25 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل صفاقس.

كما أعلنت عن إحباط عملية أخرى لاجتياز الحدود البحرية قام بها أفراد من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.

وجاءت عملية الإنقاذ الجديدة قبيل وصول وفد أوروبي إلى تونس بعد ظهر اليوم، يضم كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته، في زيارة هي الثانية منذ يونيو/حزيران الماضي.

ومن المنتظر أن يجتمع الوفد الأوروبي بالرئيس التونسي قيس سعيد لمواصلة المفاوضات بشأن مذكرة تفاهم تتعلق بحزمة مساعدات أوروبية لتونس وعدد من القضايا، أبرزها ملف الهجرة غير النظامية.

وكان الطرفان قد وقعا في 11 يونيو/حزيران الماضي بيانا مشتركا بين تونس والاتحاد الأوروبي يتضمن حزمة شراكة شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتدابير لمكافحة الهجرة غير النظامية.