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أمير قطر يستقبل الرئيس الجزائري في مستهل زيارته للدوحة

Qatar's Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani walks with Algerian President Abdelmadjid Tebboune, at Hamad International Airport, in Doha, Qatar, July 15, 2023. Amiri Diwan/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
الرئيس الجزائري (يسار) يقوم بزيارة هي الثالثة له إلى قطر منذ توليه السلطة (رويترز)
16/7/2023-|آخر تحديث: 16/7/202304:17 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصل إلى الدوحة أمس السبت في زيارة عمل تستغرق يومين.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد المباحثات الرسمية بين الجانبين القطري والجزائري، وتتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ تسلّمه السلطة في آخر عام 2019.

المصدر : الجزيرة