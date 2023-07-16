أمير قطر يستقبل الرئيس الجزائري في مستهل زيارته للدوحة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي وصل إلى الدوحة أمس السبت في زيارة عمل تستغرق يومين.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد المباحثات الرسمية بين الجانبين القطري والجزائري، وتتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ تسلّمه السلطة في آخر عام 2019.