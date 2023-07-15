نقل نتنياهو للمستشفى بعد شعوره بوعكة صحية مفاجئة

نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم السبت- إلى غرفة الطوارئ في مستشفى قرب تل أبيب بعد شعوره بوعكة صحية مفاجئة، وفق إعلام عبري.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب، إن "رئيس الحكومة وصل قبل قليل إلى مستشفى شيبا. وضعه جيد، وهو قيد التقييم الطبي"، مشيرا إلى أن مزيدا من التفاصيل ستنشر لاحقا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نُقل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا بمنطقة تل هشومير في رمات غان قرب تل أبيب، بسبب شعوره بتوعك صحي مفاجئ.





فحوص أولية

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الفحوص الأولية لنتنياهو لم تجد شيئا غير طبيعي، والتقييم الأولي يشير إلى إصابته بالجفاف، مشيرا إلى أن الأطباء أوصوا بمواصلة خضوعه لفحوص روتينية.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية -دون ذكر مصادر- إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله إلى المستشفى.

ونقل موقع والا، وهو موقع إخباري إسرائيلي بارز، عن مسؤول لم يذكر اسمه مقرب من نتنياهو، قوله إنه تعرض للإغماء لكنه كان على وعي تام في المستشفى. ولم يتسن بعدُ تأكيد التقرير.

ولم يتضح بعد من الذي قد يحل محله في حالة حدوث نقل طارئ للسلطة.

وسبق أن شعر نتنياهو بالإعياء في يوم الغفران، الذي يصوم فيه اليهود، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول ونُقل إلى المستشفى لفترة قصيرة.

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.