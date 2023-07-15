كتائب القسام تعلن إدخال سلاح جديد لوسائلها القتالية في جنين

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أدخلت إلى وسائلها القتالية في منطقة جنين عبوة ناسفة مضادة للدروع من نوع "شواظ 1".

وعرضت وحدة الهندسة التابعة لكتائب القسام في مقطع فيديو صورا لعبوة ناسفة قالت إنها استخدمتها في تفجير آلية عسكرية إسرائيلية خلال العملية الأخيرة بمخيم جنين.

وأضافت الكتائب أنها تواصل العمل لإنتاج أكبر عدد من العبوات الناسفة، وتطوير نماذج جديدة منها.

ويوم الاثنين الماضي، نشرت "كتيبة العياش" في جنين التابعة لكتائب القسام، مشاهد لمنصتي إطلاق صاروخين، قالت إنها "أطلقتهما نحو مستوطنة شاكيد".





مسافر يطا

وفي سياق آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء جيش الاحتلال ومجموعات من المستوطنين عليهم في قرى مسافر يطا شرقي الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على مواطنين ورعاة أغنام في منطقة "سدة الثعلة"، وحاول أحدهم دعس قطيع أغنام يعود لمواطن من عائلة مخامرة.

كما أشار الجبور إلى أن مستوطنين هاجموا عددا من المواطنين في منطقة "التوانة" واعتدوا عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض، وعلى إثر ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قريتي التوانة والمفقرة ونكلت بالمواطنين.