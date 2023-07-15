قتلى وجرحى في تفجيرين قرب وزارة الدفاع الصومالية

قال مصدر أمني صومالي إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون في تفجيرين وقعا الجمعة، بحي هدن قرب وزارة الدفاع الصومالية شمالي العاصمة مقديشو، فيما تبنت حركة "الشباب" العملية.

وقال المصدر الأمني لوكالة الأناضول إن التفجير الأول نتج عن انتحاري فجّر نفسه في ساحة كان يجلس فيها عدد من الجنود بمنطقة سكنية لضباط الجيش قرب وزارة الدفاع.

وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن التفجير أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأضاف أن التفجير الثاني يعتقد أنه انتحاري أيضا واستهدف سيارة كان يستقلها عبدي أحمد النائب السابق لمحافظ إقليم شبيلي السفلى للشؤون الأمنية ما أدى إلى مقتله على الفور.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الصومالية على الحادثتين.

من جهتها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن التفجيرين شمالي العاصمة بحسب موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.