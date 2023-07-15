أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقة مع الهند التي وصفها بالإستراتيجية والخاصة، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كضيف شرف بمناسبة العيد الوطني لفرنسا.

وقال ماكرون في خطاب بحضور رئيس الوزراء الهندي مودي، إنه سيتم تعزيز الشراكة بين البلدين، كما أشار إلى تقاسم الرؤية بشأن الصراع في أوكرانيا.

وقال مودي -الذي مُنح في وقت سابق وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر، وهو أعلى وسام في فرنسا- "نعتبر فرنسا شريكا طبيعيا.. وضعنا خريطة طريق للسنوات الـ25 المقبلة".

وحضر ماكرون ومودي صباح أمس الجمعة عرضا تقليديا يُقام سنويا في 14 يوليو/تموز في جادة الشانزليزيه؛ حيث تحتفل فرنسا بذكرى الثورة الفرنسية واقتحام سجن الباستيل عام 1789 في باريس في 14 يوليو/تموز.

ونفّذت 9 طائرات "ألفا جت" عرضا جويا في سماء باريس رسمت خلاله العلم الفرنسي بالأزرق والأبيض والأحمر، ثم افتتح العرضَ 240 عنصرا من القوات المسلحة الهندية وضع بعضهم عمامات على رؤوسهم.

وشارك في العرض هذه السنة 6500 جندي وأكثر من 60 طائرة بينها طائرات أجنبية و28 مروحية و157 آلية و62 دراجة نارية برفقة 200 من خيول الحرس الجمهوري في الشانزليزيه.

Vive l’amitié entre l’Inde et la France !

Long live the French-Indian friendship!

भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे! pic.twitter.com/f0OP31GzIH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2023

أحزاب فرنسية تنتقد الزيارة

وانتقد اليسار الفرنسي زيارة مودي التي رأى أنها "تسلط الضوء على مستبد فاشٍ"، وفق زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

وندد زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون بالاتفاق بين زعيمين "كلاهما موسوم بعنف استبدادي"، وفق وصفه.

كما انتقدت أحزاب البيئة هذه الزيارة، قائلة في بيان إنه منذ وصول حزب مودي إلى السلطة في 2014 "لم تتوقف الهند عن تسجيل تراجع في معركتها ضد الفقر والتفاوت الاجتماعي وكذلك في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأول أمس الخميس أعلنت الهند -التي كانت قد طلبت 36 طائرة من طراز "رافال" (Rafale) لقواتها الجوية- أنها تريد أيضا شراء 26 طائرة أخرى لتجهيز حاملة طائراتها، إضافة إلى 3 غواصات من طراز سكوربين.

ويعتزم البلدان كذلك التعاون من أجل التطوير المشترك لمحركات مروحيات نقل ثقيل، كما كشفا أيضا عن اتفاقات تعاون عدة في المجال الفضائي بينها وضع نظام مشترك للمراقبة البحرية عبر الأقمار الصناعية وإطلاق بناء قمر صناعي فرنسي هندي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (تريشنا).