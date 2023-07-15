شاهد.. الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في أعمال قتل بدارفور.. ما آلية عملها؟

بالتزامن مع الوضع الميداني المتدهور في السودان والأنباء عن عمليات قتل في غرب دارفور قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن مكتبه يحقق في مزاعم تفيد بمقتل 87 مدنيا غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع ومليشيا موالية لها.

ويتزامن استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع مع تصاعد الدعوات للمحاسبة، علما بأن قوات الدعم السريع تنفي تورطها في ارتكاب انتهاكات وأعلنت ترحيبها بالتحقيق.

ووصفت الولايات المتحدة الوضع في دارفور بأنه مقلق للغاية، وناشدت المجتمع الدولي دعم جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

التقرير المرفق يوضح آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية ومسارات عملية التحقيق..