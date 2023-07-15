شاهد.. الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في أعمال قتل بدارفور.. ما آلية عملها؟
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15/7/2023
بالتزامن مع الوضع الميداني المتدهور في السودان والأنباء عن عمليات قتل في غرب دارفور قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن مكتبه يحقق في مزاعم تفيد بمقتل 87 مدنيا غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع ومليشيا موالية لها.
ويتزامن استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع مع تصاعد الدعوات للمحاسبة، علما بأن قوات الدعم السريع تنفي تورطها في ارتكاب انتهاكات وأعلنت ترحيبها بالتحقيق.
ووصفت الولايات المتحدة الوضع في دارفور بأنه مقلق للغاية، وناشدت المجتمع الدولي دعم جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
التقرير المرفق يوضح آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية ومسارات عملية التحقيق..
المصدر : الجزيرة