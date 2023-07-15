في زيارة مفاجئة لكييف.. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بمزيد من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في زيارة مفاجئة إلى كييف برفع قيمة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا من 100 مليون دولار العام الماضي إلى 150 مليون دولار هذا العام.

وقال سوك يول في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، اليوم السبت، إن بلاده ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية غير فتاكة، مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص.

وأوضح أن كوريا الجنوبية سلمت معدات للسلامة ومساعدات إنسانية تحتاجها أوكرانيا منذ مايو/أيار، مثل أجهزة للكشف عن الألغام.

من جانبه، أشاد زيلينسكي بزيارة الرئيس الكوري الجنوبي التي تعد الأولى من نوعها إلى بلاده، وقال إن محادثاتهما تناولت كل ما يسمح للناس بأن يعيشوا حياة طبيعية وآمنة.

قلق سول

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة بعد أن حضر رئيس كوريا الجنوبية قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا وزار بولندا الأسبوع الماضي، حيث عبر عن تضامنه مع أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن كوريا الجنوبية هي إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة وتاسع أكبر مصدِّر للأسلحة في العالم، لكن سول تشعر بالقلق أيضا من نفوذ روسيا في كوريا الشمالية وتقاوم ضغطا غربيا للمساعدة في تسليح أوكرانيا تسليحا مباشرا.

وأشار إلى أن بلاده ستتعاون أيضا مع كييف في بعض المشاريع مثل تشييد البنية التحتية، والتي يمكن دعمها بقروض ميسرة من سول.

وكان زيلينسكي قد طلب من يون زيادة الدعم العسكري عندما التقيا لأول مرة في مايو/أيار الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تبحث تصدير الذخائر إلى الولايات المتحدة، لكنها قالت إن أجزاء من تقرير إعلامي أفاد بأن سول وافقت على إرسال قذائف مدفعية إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا غير دقيقة.