توقعات بتسجيل أرقام قياسية.. موجة حر تجتاح أوروبا وإيطاليا تصدر إنذارا باللون الأحمر

قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن موجة حر شديدة تجتاح مختلف أنحاء أوروبا مع تجاوز الحرارة الـ40 درجة مئوية، مما دفع دولا إلى اتخاذ إجراءات، مثل إيطاليا التي أصدرت تحذيرا باللون الأحمر لمواطنيها.

وأضافت الوكالة -التي تراقب أقمارها الصناعية درجات حرارة الأرض والبحار- أن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا تواجه أوضاعا شديدة الصعوبة بسبب موجة الحر التي يعزوها الخبراء بالأساس إلى ظاهرة الاحتباس الحراري المتسببة في التغيرات المناخية.

كما ستتعرض اليونان وقبرص وغرب تركيا لموجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة في أثينا اليوم السبت إلى 41 درجة مئوية.

وهناك توقعات بأن تسجل الحرارة في أوروبا الأسبوع المقبل رقما قياسيا يتجاوز الرقم المسجل في العام 2021 والبالغ 48.8 درجة بجزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

صقلية وسردينيا

وبسبب هذه الموجة أصدرت السلطات الإيطالية إنذارا باللون الأحمر لمواجهة درجات الحرارة المتوقع تسجيلها مستويات قياسية خلال الأيام المقبلة في 16 مدينة بالبلاد، خاصة في جزيرتي صقلية وسردينيا اللتين يتوقع أن تبلغ الحرارة فيهما 48 درجة، حسب وكالة الفضاء الأوروبية.

وفي اليونان أغلق موقع أكروبوليس أشهر المعابد اليونانية القديمة في أثينا أبوابه أمام السياح بين فترتي الظهر والعصر بسبب الحر الشديد، في حين حذر الدفاع المدني من اندلاع الحرائق في الغابات.

وفي قبرص المجاورة سادت أجواء مشابهة، وقالت الإذاعة الرسمية إن الحرارة في العاصمة نيقوسيا بلغت أمس الجمعة 43 درجة مئوية.

وفي ألمانيا توقعت خدمة الأرصاد الألمانية أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين 30 و37 درجة مئوية في مناطق بشرق وجنوب البلاد.

وخلال الأسبوع الجاري أفادت دراسة بأن موجة الحر في أوروبا العام الماضي ربما تسببت في وفاة 61 ألف شخص.

وعلى غرار أوروبا تشهد مناطق بجنوب غربي الولايات المتحدة موجة حر مماثلة تؤثر على نحو 100 مليون شخص، وتشير التوقعات إلى إمكانية تحطيم درجات الحرارة أرقاما قياسية سابقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى سبيل المثال، فإن مدينة فونيكس بولاية أريزونا تشهد منذ أسبوعين أجواء شديدة الحرارة إذ قاربت 44 درجة.

الدول العربية

وعلى غرار أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك والصين تعاني دول عربية عدة من موجة حر شديدة قد تستمر في بعضها حتى نهاية يوليو/تموز الجاري، ففي الجزائر حذرت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية من موجة حر جديدة ستضرب ولايات عدة شمالي البلاد اليوم السبت وغدا الأحد.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية بأن الجزائر العاصمة سجلت رقما قياسيا لدرجة الحرارة تحت الظل، إذ بلغت 47.9 درجة مئوية الثلاثاء الماضي، فيما وصلت إلى 50 درجة في عدة مناطق صحراوية جنوبي البلاد.

وعبر موقعها الإلكتروني نشرت إدارة الأرصاد الجوية مساء أمس الجمعة تحذيرا من موجة الحر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة القصوى في تلك المناطق ستتراوح بين 43 و45 درجة تحت الظل.

وكانت معظم الولايات الجزائرية شهدت موجة حر بدءا من الأحد الماضي بلغت ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وسجل استهلاك البلاد من الكهرباء رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها.

وتستعد تونس لموجة حر شديدة بعد موجة أولى بدأت في الخامس من يوليو/تموز الجاري، وقاربت فيها الحرارة 50 درجة في بعض الولايات.

كما تشهد فلسطين منذ أيام موجة حر مماثلة، وبالتوازي حذرت خدمة الأرصاد الإسرائيلية من طقس شديد الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وفي الأردن اندلع حريق أمس الثلاثاء في غابات واقعة بين محافظتي جرش وعجلون، مما دفع الجيش إلى التدخل بطائراته للسيطرة على انتشاره، ويأتي الحريق فيما تشهد البلاد موجة حر مستمرة منذ أيام.

وتشمل موجات الحر دولا عربية أخرى، بينها لبنان، وفي ظل هذه الظروف اندلع أمس حريق في محمية لأشجار الصنوبر في قرية إبل السقي بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد.