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بعد قرارها الإفراج عن مهربي مهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد المجر

Syrian refugees cross into Hungary underneath the border fence on the Hungarian - Serbian border near Roszke, Hungary on Aug. 26, 2015. The number of refugees entering Hungary has reached a new high as the government hurries to build a 4-meter (13-foot) fence on the Serbian border to stop them. More than 140,000 migrants have reached Hungary on routes across the Balkans so far in 2015. Recently, some 80 percent of them are from war zones like Syria, Iraq and Afghanistan. (AP Photo/Bela Szandelszky)
سلطات المجر عرفت بتشددها إزاء طالبي اللجوء (أسوشيتد برس)
15/7/2023

أطلقت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة إجراءات قانونية ضد المجر لقرارها الإفراج عن 700 من مهربي المهاجرين كانوا محتجزين لديها.

وكانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قررت في أبريل/نيسان الماضي إطلاق سراح 700 من هؤلاء المهربين ومنحهم 3 أيام لمغادرة البلاد.

وتقول المجر إن سجونها تضم 2600 شخص من 73 دولة يشكلون 13% من مجموع السجناء في البلاد، مما يشكل تكلفة كبيرة على دافعي الضرائب.

لكن المفوضية الأوروبية ترى أنه لم يتم وضع أنظمة لمراقبة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيمضون ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم.

وأثار قرار المجر غضب النمسا التي عززت إجراءات المراقبة على حدودها، لمنع المحكومين من عبورها.

وقالت المفوضية إنها "تعتبر أن مثل هذه العقوبات المختصرة المطبقة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تهريب ليست فعالة ولا رادعة ولا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة".

وأمهلت المفوضية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة المخاوف التي هددت بالادعاء على بودابست ما لم يتم ذلك.

في المقابل، أدان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذه الخطوة، متهما قوانين الاتحاد الأوروبي بتشجيع الهجرة.

المصدر : الفرنسية