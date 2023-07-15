أردوغان يكشف عن موعد زيارة بوتين إلى تركيا ويؤكد اتفاقهما على ضرورة تمديد اتفاق الحبوب

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته باستمرار تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مؤكدا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يتفق" معه على مبدأ تمديد الاتفاقية التي ينتهي مفعولها في 17 يوليو/تموز الجاري بعد أن تم تمديدها مرتين.

وقال أردوغان في حديث له مع الصحفيين أمس الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا في أغسطس/آب المقبل، وإنه متفق مع بوتين بالفعل على تمديد العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وذكر الرئيس التركي أنه تحدث الى نظيره الروسي، لكنه لم يحدد متى أجريت المحادثة.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في يوليو/تموز 2022، للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة غذاء عالمية احتدمت إثر بدء الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى حصار موانئ أوكرانية.

وخلال العام الماضي أتاحت تلك الاتفاقية تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب -خصوصا القمح والذرة- من الموانئ الأوكرانية رغم تواصل الحرب.

إنتاج ضروري

ويعتبر إنتاج أوكرانيا ضروريا لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى أزمة غذائية في البلدان الأكثر هشاشة.

وبالإضافة إلى تركيا يبذل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جهودا لتمديد الاتفاقية تماما مثل الاتحاد الأوروبي الذي نظم اجتماعا بهذا الخصوص قرب بروكسل يومي الخميس والجمعة.

وردا على سؤال لوكالات الأنباء الروسية لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تصريحات أردوغان التي أوردتها وسائل إعلام تركية رسمية، من بينها وكالة الأناضول للأنباء.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس الجمعة عن بيسكوف قوله إن روسيا لم تصدر أي بيانات بعد بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.