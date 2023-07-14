تفاعل ملف "الذخائر العنقودية".. أوكرانيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة وروسيا تتهمها باستهداف محطة نووية

قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 16 مسيّرة خلال هجوم روسي على جنوب شرقي البلاد الليلة الماضية، في حين اتهمت السطات الروسية كييف باستهداف محطة نووية في مقاطعة كورسك.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أن قواتها تصدت لمحاولات تقدم روسية على محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، وليمان وباخموت وافدييفكا ومارينكا في مقاطعة دونيتسك.

وكشفت الأركان الأوكرانية في بيان أن القوات الروسية حاولت منع تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون عبر غارات جوية في مناطق عدة بالمقاطعتين.

وأفاد حاكم مقاطعة فورونيغ الروسية ألكسندر غوسيف بأن الدفاعات الجوية أسقطت مساء أمس الخميس 3 مسيّرات أوكرانية في المقاطعة. وأوضح المسؤول أن المسيّرات رُصدت ودُمرت على بعد كيلومترات قليلة من المدينة الواقعة جنوب غربي روسيا.

وبينما نقل موقع ريدوفكا الروسي عن السكان في المقاطعة سماعهم دوي انفجار، أكد الحاكم أن إسقاط المسيرات لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.





محطة الطاقة النووية بـ"كورسك"

وفي السياق ذاته، أفادت خدمات الطوارئ الروسية عن سقوط مسيرة أوكرانية في منطقة كورتشاتوف على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية في مقاطعة كورسك الحدودية مع أوكرانيا. وأشار حاكم المقاطعة الحدودية إلى أن أضرار الهجوم اقتصرت على مبنى سكني أظهرت الصور تهشم زجاجه الخارجي.

وتعليقا على الهجوم قال الكرملين إن من سماه العدو لا يكف عن محاولات شن الهجمات وإن الدفاعات الروسية تعمل بفعالية.

كما علقت وزارة الخارجية الروسية على الهجوم بالقول إن حكومات الناتو (حلف شمال الأطلسي) ترعى الإرهاب النووي الذي تمارسه كييف.

وأكدت وكالة الطاقة النووية الروسية أن الوضع في محطة كورسك النووية تحت السيطرة.

الذخائر العنقودية

وبشأن إمدادات الذخائر العنقودية الأميركية لكييف قالت السفارة الروسية في واشنطن إن القوات الأوكرانية لن تلتزم بأي قيود عند استخدامها القنابل العنقودية وعند اختيار الأهداف، مرجعة ذلك إلى ما سمته حالة اليأس التي تعيشها كييف جراء الخسائر الفادحة وعدم تحقيق نجاح على الجبهة.

وأضافت السفارة الروسية أنها لن تتوقع عدد الضحايا المدنيين عندما يبدأ من سمتهم "مجرمي كييف" في استخدام الذخائر العنقودية الأميركية.

ووصفت تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن ما سموه استخدام أوكرانيا الحذر للذخائر العنقودية بالمحاولة الخرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.

وكان قائد عمليات القوات المشتركة في المحور الجنوبي الأوكراني ألكسندر تارنافسكي قال إن أوكرانيا تسلمت قنابل عنقودية من واشنطن، مؤكدا على قوة هذا السلاح وأهميته.

وأضاف في مقابلة مع قناة "سي إن إن" (CNN)، أن القنابل العنقودية ستعطي أفضلية للقوات الأوكرانية وستغير شكل المعركة، وأن العدو يدرك ذلك، وفق قوله.





بوتين: تأثير الصواريخ الغربية غير حاسم

وفي تعقيب له على الإمدادات الغربية الجديدة لأوكرانيا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هذه الإمدادات لن تغير أي شيء في ساحة المعركة، وإن الصواريخ الغربية التي تتلقاها كييف لم تغيّر بشكل جذري مسار القتال في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وأكد أن عضوية أوكرانيا في الناتو تشكل تهديدا لأمن روسيا القومي، وتجعل العالم بأكمله أضعف، وتخلق توترا إضافيا على الساحة الدولية.

وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا؛ قال بوتين إن كل دولة في العالم تملك حق ضمان أمنها، مؤكدا أنه لا يعارض حصول كييف على ضمانات أمنية بشرط ألا يؤثر ذلك على أمن روسيا.

كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول الغربية سعت لإضعاف أمن روسيا، بتشجيع اعتمادها على التقنيات الأجنبية.

وشدد خلال منتدى "تكنولوجيا المستقبل" في موسكو، على ضرورة المصادقة على المشروع الوطني الجديد الذي يدعم تطوير التقنيات الوطنية، بما في ذلك برنامج المسيرات الذي اعتبره أولوية في ميزانية المشروع.