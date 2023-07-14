شاهد.. تفاقم أزمة المهاجرين واللاجئين في تونس

تفاقمت أزمة المهاجرين واللاجئين من دول أفريقيا جنوب الصحراء؛ في تونس بعد اشتباكات بينهم وبين سكان صفاقس أسفرت عن مقتل أحد السكان المحليين.

وأدى الحادث إلى اضطرابات في المدينة واعتداءات على المهاجرين وسط دعوات إلى ترحيلهم.

وفي وقت شرعت فيه السلطات في ترحيل اللاجئين إلى الحدود مع ليبيا والجزائر، حذرت منظمات حقوقية من تبعات الخطاب الرسمي ضد هذه الفئة من المهاجرين لافتة إلى أوضاعها الإنسانية الصعبة.

ووصل هؤلاء المهاجرون إلى تونس على أمل أن تكون محطة عبور إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

التقرير المرفق يلقي الضوء على هذه الأزمة ويلتقي بعض اللاجئين..