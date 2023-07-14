قانون روسي يمنع التحول الجنسي ويعتبره مؤديا "لانحطاط البلاد"

أقر النواب الروس -اليوم الجمعة- قانونا يمنع التحول الجنسي، ويلغي عقود زواج المتحولين جنسيا ويحرمهم حق تبني الأطفال، وذلك لحماية المواطنين والأطفال، حسب بيان رسمي.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما "حظر مجلس الدوما التحول الجنسي في روسيا. وأقرت التعديلات ذات الصلة، التي بادر إليها رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين ونواب من كل الأطياف، بالإجماع في الصيغة النهائية للنص".

وقال فولودين -في بيان منفصل عبر تليغرام- إن "هذا القرار يحمي مواطنينا وأطفالنا".

وأشار إلى ما وصفه بأنه ميل متنام للتحول الجنسي في الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى "انحطاط" في البلاد، مضيفا أن "هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا".

ويحظر التشريع الجديد جراحات التحول، مع استثناء الأطفال الذين يعانون تشوهات خلقية، كما يمنع الأفراد من تغيير جنسهم في الوثائق الرسمية.

وينبغي أن يقر النص الآن في مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي، وأن يصادق عليه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وأضاف بيان مجلس الدوما أن التشريع الجديد ستكون له انعكاسات جذرية على المغايرين جنسيا في روسيا مع "منع المواطنين الذين سبق أن غيروا جنسهم من تبني أطفال، في حين ستلغى عقود زواجهم".

ومنذ بدء الحرب التي تصفها روسيا بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، أقرت موسكو سلسلة من التدابير المحافظة، لا سيما ضد مجتمع المثليين.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي -في وقت سابق هذا الأسبوع- توقيف ناشط في الدفاع عن حقوق المغايرين جنسيا بتهمة "الخيانة العظمى" لدعمه الجيش الأوكراني.

ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، أقر البرلمانيون الروس قانونا يمنع كل أشكال "الدعاية" المتعلقة بمجتمع المثليين مع تداعيات كبيرة تشمل أيضا نشر الكتب وتوزيع الأفلام.