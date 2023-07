فيديو.. مقاتلو فاغنر يدربون جنود الجيش في بيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا -اليوم الجمعة- إن مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنودا في البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلي فاغنر يدربون جنودا من بيلاروسيا في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

#Belarus The ministry of defense announced that territorial defense exercises are taking place near Asipovichy. Wagner mercenaries are the instructors. pic.twitter.com/AJiOBDzkoz

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) July 14, 2023