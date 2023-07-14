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فيديو.. مقاتلو فاغنر يدربون جنود الجيش في بيلاروسيا

Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin makes a statement in Bakhmut
رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين يلقي بيانا صحفيا وسط عدد من مقاتليه (رويترز- أرشيف)
14/7/2023

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا -اليوم الجمعة- إن مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنودا في البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلي فاغنر يدربون جنودا من بيلاروسيا في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن مقاتلي فاغنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية، على رأسها تقنيات التنقل في ساحة المعركة وإطلاق النار التكتيكي.

وأدى مقاتلو فاغنر دورا رئيسيا في الهجوم الروسي على أوكرانيا، وخصوصا عندما كانوا في الخطوط الأمامية في معركة باخموت الدامية، التي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها مايو/أيار الماضي.

وساعد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في التوسط لإبرام اتفاق لإنهاء تمرد مسلح قصير الأجل شنته مجموعة فاغنر يومي 23 و24 يونيو/حزيران عندما سيطرت المجموعة على مدينة روستوف جنوبي روسيا، وتحركت باتجاه موسكو وأسقطت عددا من المروحيات العسكرية وقتلت طياريها.

وبموجب الاتفاق، أمر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين مرتزقته بالتراجع، ووافق على الانتقال إلى بيلاروسيا مقابل أن تسقط موسكو تهم التمرد.

ولم يظهر بريغوجين علانية منذ مغادرة مدينة روستوف يوم 24 يونيو/حزيران الماضي.

ولا يزال مصير بريغوجين غير مؤكد. فقد اعترف الكرملين فقط بلقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين نهاية يونيو/حزيران. والجمعة نشرت عدة قنوات تليغرام صورة لرجل يشبهه جالسا على سرير في خيمة أمام شعار فاغنر.

المصدر : الجزيرة + وكالات