فيديو.. مقاتلو فاغنر يدربون جنود الجيش في بيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا -اليوم الجمعة- إن مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنودا في البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلي فاغنر يدربون جنودا من بيلاروسيا في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

#Belarus The ministry of defense announced that territorial defense exercises are taking place near Asipovichy. Wagner mercenaries are the instructors. pic.twitter.com/AJiOBDzkoz — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) July 14, 2023

وأضافت الوزارة -في بيان- أن مقاتلي فاغنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية، على رأسها تقنيات التنقل في ساحة المعركة وإطلاق النار التكتيكي.

وأدى مقاتلو فاغنر دورا رئيسيا في الهجوم الروسي على أوكرانيا، وخصوصا عندما كانوا في الخطوط الأمامية في معركة باخموت الدامية، التي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها مايو/أيار الماضي.

وساعد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في التوسط لإبرام اتفاق لإنهاء تمرد مسلح قصير الأجل شنته مجموعة فاغنر يومي 23 و24 يونيو/حزيران عندما سيطرت المجموعة على مدينة روستوف جنوبي روسيا، وتحركت باتجاه موسكو وأسقطت عددا من المروحيات العسكرية وقتلت طياريها.

وبموجب الاتفاق، أمر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين مرتزقته بالتراجع، ووافق على الانتقال إلى بيلاروسيا مقابل أن تسقط موسكو تهم التمرد.

ولم يظهر بريغوجين علانية منذ مغادرة مدينة روستوف يوم 24 يونيو/حزيران الماضي.

ولا يزال مصير بريغوجين غير مؤكد. فقد اعترف الكرملين فقط بلقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين نهاية يونيو/حزيران. والجمعة نشرت عدة قنوات تليغرام صورة لرجل يشبهه جالسا على سرير في خيمة أمام شعار فاغنر.