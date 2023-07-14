"بحجة توسعة الشارع".. غضب بين العراقيين عقب هدم مسجد السراجي الأثري

شرعت محافظة البصرة العراقية في هدم وإزالة جامع السراجي بدعوى توسعة طريق "أبي الخصيب" جنوبي المحافظة، مما أثار موجة من الغضب والانتقادات عبر المنصات.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني -في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية- إن "الهدف من هدم جامع السراجي هو إكمال توسعة الشارع، تلبية لمطالب المواطنين وأصحاب المركبات، بسبب الزحام الشديد كونه في منتصف الشارع".

وبيّن العيداني أن الحكومة المحلية ستبني المنارة من جديد وتوسع الجامع بما يليق بتاريخه ويتناسب مع الحركة العمرانية التي تشهدها المحافظة، مبينا أنه ستتم تسوية الأرض وبناء الجامع من جديد.

وأوضح أن "عملية الإزالة والهدم تمت بالتنسيق مع مدير الوقف السني في زيارته الأخيرة للمحافظة".

بالاتفاق بين ديوان الوقف السني في البصرة وحكومة البصرة، سيتم هدم جامع السراجي ومنارته الاثرية من اجل توسعه الطريق السياحي، على ان تقوم حكومة البصرة ببناء المسجد في مكان اخر قريب من موقعه الاصلي .. pic.twitter.com/gNMnxoWZnD — Basra Today (@basratoday__1) May 28, 2022

وغرد نشطاء عبر وسم #جامع_السراجي ووسم #اسعد_العيدان، معتبرين أن ما حدث "جريمة" وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الديني والتاريخي بالعراق.

من جهتها، انتقدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار -في بيان- حادثة هدم المنارة، مؤكدة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الحضاري الكبير ضد أي تجاوز إداري أو شخصي.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني، في بيان اليوم الجمعة، "نرفض ونمنع ونحول دون المساس بأي بناء يحمل سمة تراثية أو آثارية، سواء كانت دينية أو مدنية، إذ إنها لا تُعد ملكا لديوان أوقاف أو وزارة أو هيئة أو محافظة، إنما ملك التاريخ الحضاري والتراثي للعراق".

وأضاف البدراني "سنتخذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الحضاري الكبير ضد أي تجاوز إداري أو شخصي يشجّع ويعمل على إلحاق الضرر بشكل مقصود أو عفوي، خصوصا حادثة هدم منارة جامع السراجي التي وقعت فجر هذا اليوم، رغم تقديم الهيئة العامة للآثار والتراث عدة مقترحات للحفاظ عليها وتجزئتها ونقلها إلى داخل باحة المسجد".

وطالب البدراني كلا من الوقف السني والشيعي بـ"التدخل والوقوف بحزم ومعاقبة منتسبيهما في حالة السماح لهم بالتجاوز أو تزوير الحقائق التاريخية".

جامع السراجي.. منارة تاريخية

وكان جامع السراجي بُني من الطين اللبني عام 1140هـ/ 1727م في مدينة البصرة، ويعد من مساجد العراق التاريخية القديمة، ويتميز بعمارته الأثرية والتراثية.

تبلغ مساحة الجامع نحو 1900 متر مربع، ويقع في محلة السراجي في قضاء أبي الخصيب، وجُدد بناؤه من قبل متبرعين خلال ثمانينيات القرن العشرين.

وكان آخر تعمير وتجديد للمسجد عام 1421هـ/ 2002م، وفي الجامع منارة أثرية فخمة البناء، وفيه مصلى واسع يبلغ عرضه 18 مترا وبطول 11 مترا، ويعتبر من أوسع مساجد البصرة مساحة.

قديما كان يسمى المسجد الكبير في البصرة قبل بناء المساجد الحديثة وجامع البصرة الكبير، وأيضا كان من مسمياته القديمة اسم جامع مناوي لجم الكبير، لأن المنطقة كان اسمها قرية مناوي لجم ثم توسعت.