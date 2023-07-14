إسرائيل تقول إنها أحبطت 50 هجوما إيرانيا خلال السنوات القليلة الماضية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل وشركاءها أحبطوا أكثر من 50 هجوما دبرته إيران على إسرائيليين ويهود في الخارج، خلال السنوات القليلة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غالانت -أمس الخميس، خلال زيارته لأذربيجان- قوله "بناء على أوامر زعيمها الأعلى، شنت إيران السنوات القليلة الماضية حملة إرهابية عالمية غير مسبوقة النطاق، ركزت على الإسرائيليين واليهود.. نحن نتحدث عن أكثر من 50 محاولة هجوم".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد اتهم أول أمس إيران بالوقوف وراء محاولة فاشلة لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في باكو، وهو ما لم يؤكده المسؤولون الأذريون على الفور.

ونسب غالانت الفضل إلى أجهزة الأمن و"التعاون الوثيق مع دول كثيرة" في إحباط الهجمات المزعومة، ووفقا لوكالة رويترز لم تعلق إيران على تلك التصريحات.