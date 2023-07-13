بوتين يستخف بتأثير إمدادات الأسلحة الغربية ويحذّر من تداعيات انضمام أوكرانيا للناتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن إمدادات الأسلحة الجديدة لأوكرانيا لن تغير أي شيء في ساحة المعركة.

وأضاف بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الروسي أن تأثير الصواريخ الغربية في النزاع الدائر في أوكرانيا "غير حاسم".

وحذر من أن تسليم أسلحة جديدة لكييف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في أوكرانيا وتأجيج التوترات الدولية.

وتابع الرئيس الروسي أن الدبابات التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا ستكون "هدفا ذا أولوية" للقوات الروسية التي تقاتل هناك.

واعتبر بوتين أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تشكل تهديدا لأمن روسيا، وهي أسباب ما وصفها بالعملية العسكرية الخاصة في الجارة الغربية لبلاده.

وفي موضوع آخر، قال بوتين إنه يمكن لموسكو تمديد المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب، إذا أوفت الأطراف الأخرى بالوعود التي قطعتها.

ولاحقا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) إنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن الانسحاب من اتفاق الحبوب الذي ينتهي في 17 يوليو/تموز الجاري، وتحاول الأمم المتحدة وتركيا تمديده.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث قبل أيام عن إمكانية تجديد الاتفاق لمدة 3 أشهر بدلا من شهرين.

يشار إلى كلا من تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وقعت في يوليو/تموز 2022 بإسطنبول اتفاقية استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد اندلاع الحرب الروسية، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية. وسمحت الاتفاقية -التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، آخرها في 18 مايو/أيار الماضي لمدة 60 يوما- بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا​​​​​​​ إلى باقي دول العالم.