اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقف العمليات العسكرية في جنين

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على اليمين أن حكومة بنيامين نتنياهو أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات "الشاباك" بتجميد العمليات العسكرية في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن ذلك جاء بعد حوار جرى في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تم الاتفاق خلاله على تجميد إسرائيل عملياتها العسكرية في أقرب وقت.

وأضافت القناة أنه تم الاتفاق على أن تقتصر عمليات إسرائيل على من تسميهم "القنبلة الموقوتة"، وذلك من أجل منح أجهزة الأمن الفلسطينية فرصة لاستعادة سيطرتها التي فقدتها على منطقة جنين.

وكشفت القناة عن رفض الجيش الإسرائيلي هذا الموقف، وتشكيكه في قدرة السلطة الفلسطينية على بسط سيطرتها.





توسع استيطاني

وفي سياق آخر، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية إن الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المعتمدة من الحكومة الإسرائيلية سجلت رقما قياسيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب تقرير للحركة المختصة برصد الاستيطان، فإن الحكومة الإسرائيلية روجت 12 ألف و855 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري (2023).

وأضافت في تقريرها أنه منذ أن بدأت حركة "السلام الآن" عام 2012 بتسجيل تقدم خطط الاستيطان بشكل منهجي عبر إجراءات التخطيط، تكشف أحدث البيانات أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات المعتمدة.

وحذّرت من أن هذا المشروع الاستيطاني لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها.