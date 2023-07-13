تونس تنتشل جثث 13 مهاجرا وتنقذ آخرين عقب غرق قاربهم قبالة صفاقس

قال الحرس الوطني التونسي -اليوم الخميس- إنه انتشل جثث 13 مهاجرا أفريقيا غير نظامي وأنقذ 25 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صفاقس (وسط)، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى الساحل الإيطالي.

وأضاف الحرس التونسي -في بيان- أن عناصره تمكنت الليلة الماضية من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية، قام بها أفراد من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.

ومحافظة صفاقس تضم ثاني أكبر مدينة تونسية، وهي نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.

ومنذ أسبوعين، وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو/تموز الحالي، طردت السلطات عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونقلتهم إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر، حيث يعيشون وضعا صعبا.

وتبعد بعض السواحل التونسية أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة غير نظامية إليها.

أرقام متزايدة

ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51 ألفا و215 مهاجرا غير نظامي عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى يونيو/حزيران الماضي، وكان نصفهم من تونس.





وبحسب إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهتم بقضايا الهجرة واللجوء، فقد بلغ عدد الوفيات والمفقودين في سواحل تونس خلال النصف الأول من هذا العام 608 أشخاص.

وفي سياق متصل، دانت أكثر من 50 جمعية ومنظمة تونسية ما وصفتها بالمعاملة المهينة وغير الإنسانية للمهاجرين الأفارقة في تونس، خاصة ما حصل مؤخرا في صفاقس.

وأضافت المنظمات والجمعيات الموقعة على بيان مشترك، أنها ترفض الضغوط الأوروبية التي تمارس على تونس لكي تفرض سياسية أمنية متشددة ضد المهاجرين.