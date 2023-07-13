روسيا تعتزم عرض معدات عسكرية مدمرة للناتو أمام سفارات الدول التي أرسلتها لأوكرانيا

قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، أمس الأربعاء، إن روسيا تعتزم عرض معدات عسكرية مدمرة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمام سفارات دول غربية زودت بها أوكرانيا.

وأضاف فولودين الذي أمر بتنظيم مثل هذا العرض أن "اقتراح وضع معدات محترقة بجوار سفارات الدول التي ترسلها إلى أوكرانيا مثير للاهتمام بشكل خاص".

ودأب مسؤولون روس على انتقاد الدول الغربية لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة، قائلين إن هذه الدول تخاطر بإطالة أمد الصراع والتسبب في مزيد من التصعيد.

وتطلب أوكرانيا الأسلحة للدفاع عن نفسها، واستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ قيام قواتها بالغزو الشامل لهذا البلد في فبراير/شباط 2022.

واجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة 31 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، في محاولة لضمان التزامات أمنية طويلة الأجل.

يذكر أن روسيا أعلنت، الشهر الماضي، أنها استولت على دبابات ليوبارد الألمانية ومركبات برادلي الأميركية خلال معركة مع القوات الأوكرانية.

وأظهر الفيديو -الذي نشرته الوزارة الروسية على قناتها الرسمية على تليغرام- ما بدا أنهما دبابتان ألمانيتان من طراز ليوبارد، إضافة إلى عربتين محطمتين من مركبات برادلي القتالية الأميركية.