تجاوزت 50 درجة مئوية.. موجة حر غير مسبوقة تضرب عددا من دول العالم

شهد عدد من دول العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض الدول العربية.

وقال بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية -نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك- إن "اليوم الخميس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد"، وسط توقعات رسمية باستمرار ارتفاعها حتى الأربعاء المقبل، متأثرة بمنخفض هندي جوي.

وأضاف البيان أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وتوقعت الهيئة استمرار موجة الحر حتى الأربعاء المقبل.

الجزائر وتونس وغزة

كما شهدت معظم الولايات الجزائرية موجة حر بدءا من الأحد الماضي، بلغت ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، وسجل استهلاك البلاد من الكهرباء رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية بأن الجزائر العاصمة سجلت رقما قياسيا لدرجة الحرارة تحت الظل إذ بلغت 47.9 درجة مئوية الثلاثاء، بينما وصلت إلى 50 درجة في عديد من المناطق الصحراوية جنوبي البلاد.

وتشهد تونس منذ الخامس من يوليو/تموز الجاري موجة حر تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة في بعض الولايات.

وسجلت ولاية توزر جنوبي تونس، الأحد الماضي، درجة حرارة وصلت في الظل إلى 48.9 درجة، وفي الشمس 57.3، حسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتأتي موجة الحر بعد سنة اتسمت بجفاف ونقص في هطول الأمطار خلال أشهر الشتاء، تجاوزت فيها نسبة النقص 80% ليمثل شهر مارس/آذار الماضي ثاني أكثر شهور مارس/آذار جفافا في البلاد التونسية منذ سنة 1970.

وفي قطاع غزة، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تداعيات موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية، ومن الممكن أن تتسبب باندلاع حرائق أو حوادث بسبب الحر.

ونشرت المديرية إرشادات السلامة العامة للتعامل داخل المنزل وعند الخروج وفي المنشآت العامة كالمطاعم والمطابخ الشعبية، لتجنب الحرائق والحوادث جراء ارتفاع درجة الحرارة.

اليونان وتركيا

وفي أوروبا، تستعد اليونان وقبرص وغرب تركيا لموجة حر شديدة على مدار مطلع الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تقفز درجات الحرارة في العاصمة اليونانية أثينا إلى 41 درجة مئوية غدا الجمعة.

وحذرت وزارة الحماية المدنية في اليونان من أن هناك خطرا متزايدا باندلاع حرائق غابات واسعة النطاق بسبب الحر الذي يرافقه جفاف شديد، ومن المتوقع هبوب رياح قوية في أجزاء كثيرة من البلاد ابتداء من الاثنين.

محصول القطن في الصين

أما في الصين، فمن المتوقع أن تلحق موجات الحر الضرر بمنطقة شينجيانغ، أكبر المناطق إنتاجا للقطن في الصين هذا الشهر، حيث تهدد بخفض الإنتاج.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن مركز الأرصاد الوطني قال إنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في كثير من المناطق في المنطقة الواقعة شمال غرب الصين ابتداء من منتصف يوليو/تموز الجاري.