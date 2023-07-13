إطلاق نار على موقع إسرائيلي بالضفة والاحتلال يشن حملة مداهمات

أطلق مجهولون النار على موقع عسكري إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس دون وقوع إصابات، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة تخللتها مواجهات واستهداف لقوات الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة له "وردت أنباء عن إطلاق نار على موقع عسكري قرب مدينة طولكرم، ورد جنود الجيش في الموقع بإطلاق النار على المصدر، ولم يسفر ذلك عن أضرار ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا، وبعد البحث في المنطقة تم العثور على حقائب ظهر"، ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية إطلاق النار.

وقبيل الإعلان عن إطلاق النار شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين ترافقت مع تجدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم والعربدة على الطرقات بالضفة.

واندلعت مواجهات ليلية بين شبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غربي جنين، واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وداهمت عدة أحياء فيها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفيرت، وأعاقت تحركات الفلسطينيين جنوب جنين وعلى الشارع الرئيسي الرابط بين جنين ونابلس بالقرب من بلدة سيلة الظهر، وكثفت قوات الاحتلال وجودها العسكري، وسيّرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.

اعتقالات

وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال في ساعات متأخرة من الليلة الماضية شابين من بلدة أبو ديس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد خلال وجودهما في الشارع الرئيسي، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم.

وأوضحت الوكالة نقلا عن شهود عيان أن قوات الاحتلال الموجودة في أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المدمع على المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق النار صوب المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في شمال القطاع وشرقه، كما تشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي توترا متصاعدا جراء اعتداءات مستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما تدعو السلطة الفلسطينية -دون جدوى- إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.