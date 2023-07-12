إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء محاولة الهجوم على سفارتها في أذربيجان

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -اليوم الأربعاء- إيران بالوقوف وراء محاولة الهجوم على سفارة بلاده في أذربيجان، في حين لم يصدر أي تعليق حتى الآن عن السلطات الإيرانية.

وأحبطت السلطات الأمنية في أذربيجان، الثلاثاء، محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقلت مواطنا أفغانيا يشتبه في تخطيطه للهجوم، وفق ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وفي أول اتهام رسمي من تل أبيب لطهران بالوقوف وراء الواقعة، قال كوهين -الذي يزور صربيا حاليا- إن "إيران وراء محاولة الهجوم على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان".

وحسب الوزير الإسرائيلي، فإن "الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في أذربيجان تم تمويلها وتلقت تعليمات من إيران".

ودعا كوهين المجتمع الدولي إلى تشكيل "جبهة موحدة للتصدي لإيران وأذرعها الإرهابية في العالم"، على حد قوله.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي حتى الآن.

وكانت إسرائيل أعلنت قبل نحو أسبوعين أن عملاء من جهاز مخابراتها "الموساد" ألقوا القبض داخل إيران على شخص اتهموه بالتخطيط للهجوم على إسرائيليين في قبرص.

وأشاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها بـ"إحباط هجوم إرهابي إيراني في قبرص ضد أهداف إسرائيلية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكتوبر/تشرين الأول 2021، اعتقلت السلطات القبرصية مواطنا أذربيجانيا يحمل جواز سفر روسيا قالت إنه كان عميلا للحرس الثوري الإيراني وخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك عمليات اغتيال تستهدف رجال أعمال إسرائيليين.

لكن السفارة الإيرانية في قبرص نفت حينذاك الاتهامات الموجهة إلى بلادها بالتخطيط لهجوم على إسرائيليين في قبرص.