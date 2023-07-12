على هامش قمة الناتو.. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء اليوناني ويتفقان على تفعيل قنوات الاتصال

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي اختتمت أعمالها اليوم.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية -في بيان- إن الجانبين اتفقا على تفعيل قنوات الاتصال المتعددة بين البلدين، وأشار البيان إلى أن اللقاء "جرى في أجواء جيدة" وشارك به وزيرا خارجية البلدين.

وأكد البيان أن الجانبين اتفقا أن الرغبة في استمرارية وثبات المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية الأشهر الأخيرة يعود بالمصلحة على البلدين.

ولفت البيان إلى أن أردوغان وميتسوتاكيس اتفقا على عقد اجتماع مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين في مدينة سالونيك اليونانية الخريف المقبل، مبينًا أنه تم تكليف وزيري خارجية البلدين بتوجيه المرحلة وتقديم تقارير عن التقدم المحرز.

وشدد الجانبان على عزمهما إجراء مزيد من الاتصالات المتكررة على جميع المستويات، من أجل خلق مناخ من الثقة والظروف المناسبة التي من شأنها تحسين العلاقات التركية اليونانية.





خريطة طريق

وكان رئيس الوزراء اليوناني قد أكد -قبل اللقاء- أنه يأمل في تحقيق "تقدم ملموس" بهدف التقارب مع أنقرة.

وقال ميتسوتاكيس قبل الاجتماع الذي يأتي بعد توترات شديدة أعقبها تقارب بين البلدين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مطلع فبراير/شباط الماضي "آمل وأتطلع بفارغ الصبر إلى انتهاز هذا المناخ الإيجابي وإحراز تقدم ملموس".

وأضاف "لدينا بالطبع خلافات كبيرة، لكن يمكننا الاتفاق على خريطة طريق، حتى نتمكن من حل أكبر خلاف جيوسياسي وتعيين الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط".

وخفت التوترات بين البلدين في فبراير/شباط الماضي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، إذ أرسلت اليونان مساعدات وفرق إنقاذ، وقام وزير الخارجية اليوناني حينها نيكوس دندياس بزيارة المناطق المنكوبة، ليكون أول وزير أوروبي يزور تركيا بعد الزلزال.