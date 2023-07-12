إصابة لبنانيين بانفجار عند الحدود مع إسرائيل وتل أبيب تتهم حزب الله بمحاولة المساس بالسياج

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة في انفجار محدود وقع اليوم الأربعاء عند الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط محاولة للمساس بالسياج الأمني على الحدود، بينما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني لبناني قوله إن أعضاء في حزب الله اللبناني أصيبوا في هجوم على الحدود.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أبعد الأشخاص "الذين حاولوا تخريب السياج الحدودي من دون إطلاق رصاص حي"، مشددا على أنه سيواصل العمل على منع "أي خرق لسيادة دولة إسرائيل، والمساس بالسياج الحدودي".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "ردعنا نشطاء تابعين لحزب الله على الحدود مع لبنان بوسائل غير قاتلة".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) أن مجموعة من رجال حزب الله أشعلوا النار على الحدود، وفجّروا ألغاما أرضية، مضيفة أن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية خلال الواقعة.

דובר צה"ל: שיבשנו ניסיון פגיעה במכשול הגבול עם לבנון מוקדם יותר היום@rubih67 @ItayBlumental

תיעוד: דובר צה"ל pic.twitter.com/dXFMSTfyQk — כאן חדשות (@kann_news) July 12, 2023

بركة ريشة

في المقابل، قالت وسائل إعلام لبنانية إن إسرائيل ألقت قنبلة على 3 شبان عند بركة ريشة بين مدينتي الناقورة وصور، مما أدى إلى إصابتهم بجروح، ويُرجّح أن يكونوا عناصر في حزب الله، وفق القناة نفسها.

وأورد مراسل الجزيرة في بيروت أن الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" يحققان في طبيعة الانفجار الذي وقع، وحثت اليونيفيل كل الأطراف على وقف أي أعمال تؤدي إلى التصعيد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتعليقا على ما جرى اليوم الأربعاء، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حادثة اليوم على الحدود مع إسرائيل قيد التحقيق، وإن ثمة نقاطا من الناقورة إلى الغجر "يجب على إسرائيل الانسحاب منها لأنها أراض لبنانية"، وشدد على أن ضم إسرائيل الجزء الشمالي من بلدة الغجر "لا يجوز السكوت عنه، ويجب العمل على تحريره".

وقال مراسل الجزيرة في إسرائيل إلياس كرام إنه من المرجح -تبعا للفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي- أن الانفجار الذي أصاب اللبنانيين ناتج عن لغم أرضي أو قنبلة، عندما اقتربوا من السياج الحدودي.

وأضاف المراسل أن ثمة رواية غير مؤكدة مفادها أن جنديا إسرائيليا ألقى قنبلة يدوية.

حادث آخر

وقال مراسل الجزيرة في لبنان إن 3 أشخاص أصيبوا في انفجار لم تعرف طبيعته في بلدة البستان اللبنانية على الحدود مع إسرائيل، وبدورها قالت القوات الأممية إنها تحقق في تقارير بشأن حادث وقع عند الخط الأزرق جنوبي لبنان.

وتقوم إسرائيل منذ مدة بتحصين الجدار الغربي والجدار الشرقي عند الحدود مع لبنان، وذلك بإقامة جدران إسمنتية عالية وشريط أمني مزود بمجسات أرضية وألغام أرضية بغرض منع عمليات التسلل.

وتتسم الحدود بين لبنان وإسرائيل بتضاريس جبلية وعرة.

ويشهد الجنوب اللبناني عند الحدود مع إسرائيل توترا في الفترة الأخيرة، فقد قدمت وزارة الخارجية اللبنانية -أمس الثلاثاء- شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية تكريس احتلالها الجزء اللبناني من بلدة الغجر الحدودية.