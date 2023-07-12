تايوان تتعقب طائرات وسفنا حربية صينية وتنشر أنظمة صواريخ

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن قواتها تعقبت 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط تايوان خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن 6 طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي-30" وطائرة استطلاع بدون طيار رصدت وهي تدخل الجزء الجنوبي الغربي لمنطقة تحديد الدفاع الجوية.

وردا على ذلك، أرسل الجيش التايواني طائرات وسفنا لتحذير الجانب الصيني، كما تم نشر أنظمة صواريخ لمراقبة تحركات المقاتلات الصينية.

وتراقب تايبيه السفن الحربية الصينية في مضيق تايوان باستمرار، وتصدر عن ذلك بيانات شبه يومية.

ومنذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، تعتبر الصينُ جزيرة تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة ضمها لباقي أراضيها.

وتراجعت العلاقات بين بكين وتايبيه إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السلطة قبل أكثر من 10 سنوات، لا سيما السنوات الأخيرة، وكثفت الصين توغلاتها العسكرية في محيط هذه الجزيرة.