بنس يستبعد وقف حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة كما وعد ترامب

استبعد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إمكانية وقف الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة كما وعد ترامب، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الحرب ستستمر بسبب خطط الغرب ضد بلاده.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" (FOX NEWS) الأميركية إن الطريقة التي يمكن لترامب أن ينهي بها الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد كما وعد هي أن يعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يريده ويستسلم لمطالبه.

وكان ترامب قد صرح مرارا بأنه قادر على إنهاء الحرب بأوكرانيا خلال 24 ساعة في حال انتخب مجددا رئيسا للولايات المتحدة، كما أنه أشاد أحيانا بما سماها عبقرية الرئيس الروسي، وأثارت تصريحاته ردودا منتقدة من قبل منافسين له داخل الحزب الجمهوري بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والسبت الماضي، قال نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024 خلال اجتماع انتخابي في نورث كارولينا إن الحرب تنتهي عبر إعطاء الأوكرانيين كل ما يحتاجونه لينتصروا.

وخلال الاجتماع أعلن بنس تأييده قرار الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لكنه اعتبر أن إدارة بايدن تأخرت في تقديم الدعم العسكري اللازم لكييف.

وكان بنس زار كييف الشهر الماضي والتقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وذلك تعبيرا عن دعمه لأوكرانيا في الحرب التي تخوضها مع روسيا منذ مطلع عام 2022.

حرب مستمرة

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الحرب في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على روسيا وهزيمتها.

وأضاف لافروف في تصريحات نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة كومباس الإندونيسية -قبيل وصوله إلى جاكرتا للمشاركة في اجتماع لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)- أن هدف الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة هو تعزيز هيمنته العالمية.

وأضاف الوزير الروسي في المقابلة التي نشرها موقع الخارجية الروسية على الإنترنت "لماذا لا تنتهي المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية؛ ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته والتغلب على رغبته المهووسة في إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف".

وقال لافروف "في الوقت الراهن لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي بالتزامن مع تعهدات غربية جديدة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا لتمكينها من استعادة أراضيها التي سيطرت عليها القوات الروسية.