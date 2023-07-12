مطلوب في قضية قتل رجال أمن يسلّم نفسه للسلطات الأردنية

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان أن المطلوب الأخير في قضية مقتل ضابط وعدد من رجال الأمن بمحافظة معان جنوبي البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي سلم نفسه للأمن الوقائي.

وأوضح المتحدث باسم الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في البيان أن "أعضاء الخلية 11 إرهابيا اشتركوا وخططوا لعمليات إرهابية، وجميعهم تم التعامل معهم أو أُلقي القبض عليهم"، لافتا إلى أن التحقيقات هي من قادت إلى تحديدهم.

والأحد الماضي، أعلن الأمن الأردني "مقتل 3 مطلوبين محكومين في قضايا إرهاب في اشتباك مع قوة أمنية جنوب شرقي المملكة".

وأفاد الأمن حينها بأن "اثنين من المطلوبين فرا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، فيما الثالث مطلوب رئيسي في قضية مقتل ضابط أمن بمحافظة معان جنوبي البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشقيق لأحد الفارين".

وكانت مجموعة "من الخارجين عن القانون" قامت في الشهر ذاته بأعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان أسفرت عن مقتل ضابط برتبة عقيد من الأمن الأردني بعد إصابته برصاصة في الرأس.

وقُتل 3 رجال أمن آخرين وأحد المشتبهين في حادثة مقتل الضابط أثناء مداهمة بعد ذلك بأيام، حيث أفاد الأمن العام حينها بأن "المشتبه به المقتول من حملة الفكر التكفيري، كما جرى ضبط 8 أشخاص آخرين".