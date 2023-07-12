باكستان.. عمران خان يعتزم الطعن في قرار اعتقاله

يتجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لتقديم طلب في المحكمة للطعن في مذكرة اعتقال غير قابلة للكفالة أصدرتها بحقه مفوضية الانتخابات الباكستانية، وفق محاميه تانفير راجبوت.

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار مفوضية الانتخابات مذكرات اعتقال بحق خان، الذي تغيب مرارا عن حضور جلسات الاستماع في قضية ازدراء.

ورفعت المفوضية قضية ضد خان بزعم إدلائه بتصريحات تنطوي على ازدراء، وتحدد 25 يوليو/تموز الجاري للنظر في القضية.

ويواجه خان (70 عاما) أكثر من 100 قضية، من بينها الفساد والقتل، منذ الإطاحة به من السلطة من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي، ودخل في مواجهة مع الجيش، الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد.

وكان خان قد مثل أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام آباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.

حيث توقع عمران خان وقتها في كلمة بثها لأنصاره أن يتم اعتقاله على خلفية اتهامه بتحريض أتباع حزبه على قتل محام في إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان.

كما اتهم الجيش وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي صراحة، وقال إنه "ليس لديه أدنى شك" في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.

وسبق لرئيس الوزراء الباكستاني السابق أن اعتقل في التاسع من مايو/أيار الماضي، واحتجز مدة 3 أيام، مما أثار احتجاجات عنيفة من أنصاره، ويقول خان إنه يواجه ما يقرب من 150 قضية وينفي ارتكاب أي مخالفات.