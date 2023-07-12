القراصنة من الصين والبيت الأبيض يعترف.. اختراق حسابات بريدية لمسؤولين أميركيين وأوروبيين

أُعلن اليوم الأربعاء اختراق حسابات لمسؤولين أوروبيين وأميركيين، وفي حين قال البيت البيض إنه يجري تحقيقا بشأن اختراق حسابات الحكومة الفدرالية، ألقت شركة مايكروسوفت باللائمة على مجموعة قراصنة من الصين.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة اكتشفت بسرعة كبيرة اختراقا استهدف الحسابات الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) أعلنت عن هذا الاختراق.

وأوضح أن الإدارة الأميركية تمكنت بسرعة من منع وقوع مزيد من الاختراقات.

وفي حديث لبرنامج "غود مورنينغ أميركا" الذي تبثه شبكة "إيه بي سي" (ABC) الأميركية، قال سوليفان "اكتشفناها بسرعة كبيرة وتمكنا من منع مزيد من الاختراقات"، وأضاف "لا يزال التحقيق جاريا في هذا الشأن".

عمليات تجسس

ومن جانبها، ذكرت شركة مايكروسوفت للبرمجيات والتكنولوجيا أن مجموعة قرصنة -تتخذ من الصين مقرا لها- قامت بعمليات تجسس اخترقت خلالها سلسلة من حسابات البريد الإلكتروني المرتبطة بوكالات حكومية في أوروبا الغربية.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الأربعاء عن شركة مايكروسوفت قولها إن مجموعة القرصنة تحمل اسم "ستورم-0558" (Storm-0558)، وتمكنت من الاستمرار من دون أن يتم اكتشافها لمدة شهر، بعد أن حصلت في منتصف مايو/أيار الماضي على بيانات موجودة على بريد إلكتروني تخص نحو 25 هيئة ومنظمة.

ولم تكتشف شركة البرمجيات الأميركية حدوث الاختراق إلا بعد تحقيق أجري منتصف يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تم تنبيهها من خلال تقارير العملاء بشأن وجود نشاط غير طبيعي على البريد الإلكتروني.

وكتب تشارلي بيل نائب الرئيس التنفيذي في مايكروسوفت "إننا نقدر أن هذا الخصم يركز على التجسس، مثل الوصول إلى أنظمة البريد الإلكتروني من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية".

وقالت مايكروسوفت إنها أخطرت العملاء المتضررين وقامت بجهود للتخفيف آثار عمليات القرصنة.