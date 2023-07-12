السعودية تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في رابطة آسيان

وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم على وثيقة الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقالت وكالة الأنباء السعودية -اليوم الأربعاء- إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وقّع على وثيقة الانضمام وذلك بدعوة من وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي التي تترأس الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول "آسيان"، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأشاد الوزير السعودي بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول آسيان، مشيرا إلى حرص الرياض على توسيع أطر التعاون بينها وبين دول رابطة آسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومجموعة آسيان منظمة اقتصادية تضم 10 دول تقع جنوب شرق آسيا، وهي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

وفي عام 2020، ووفقا للبنك الدولي بلغ الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول آسيان 3 تريليونات دولار، مما يجعلها ثالت أكبر اقتصاد في آسيا وخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.

ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء في رابطة آسيان نحو 700 مليون نسمة؛ أي ما يعادل 8.8% من سكان العالم.

لكن سوق آسيان تضاعف؛ فشمل مليارين و300 مليون شخص وثلثَ النشاط الاقتصادي في العالم مع توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الرابطة ودول المحيطين الهندي والهادي وانضمام الصين والهند.