الآلاف هجروا منازلهم بعد نضوب الأنهار.. تحذيرات من خطر تداعيات الجفاف على الأفغان

تتعرض أفغانستان لموجة جفاف قوية أثرت على وضع الأنهار الرئيسية في البلاد، وسببت معاناة لثلثي السكان، وفق بيانات من الحكومة والأمم المتحدة.

وقالت الحكومة الأفغانية إن الجفاف أثر على وضع الأنهار الرئيسية في البلاد، وإن هناك صعوبات في توفير مياه الشرب في الولايات الجنوبية والغربية.

ومن جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العاصمة كابل أن ثلثي الشعب الأفغاني يعاني الجفاف هذا العام بسبب قلة الأمطار في 20 ولاية من البلاد.

ونقل مراسل الجزيرة ناصر شديد أن آلاف السكان هجروا منازلهم بعد الجفاف الذي أصاب الولايات الجنوبية والغربية في أفغانستان.

وقال وزير المياه والكهرباء الأفغاني عبد اللطيف منصور "لا شك أن التغير المناخي أثر على الوضع في أفغانستان وإيران وباكستان، الجميع يعانون الجفاف، حتى هنا في كابل التي يصل عدد سكانها إلى 6 ملايين نسمة، خسرت المدينة نحو 50% من حصتها في مياه الشرب".

وبسبب قلة الأمطار وما تبعها من جفاف، تحول نهر كابل الشهير إلى مجرى للمياه العادمة، في ظل عجز الجهات الرسمية عن إيجاد الحلول.

وأما نهر "زمين داور" في ولاية هلمند القريبة من إيران، فتحول إلى ممر لعبور السيارات والمواشي باتجاه القرى المجاورة.