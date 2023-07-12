اتُهم بدعم فاغنر ولم يظهر منذ تمردها.. نائب روسي: الجنرال سوروفيكين في إجازة

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي (الدوما) أندري كارتابولوف -اليوم الأربعاء- إن الجنرال سيرغي سوروفيكين نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا "في راحة، وهو غير متاح الآن".

واتُهم الجنرال سوروفيكين بمساندة مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في تمردها أواخر يونيو/حزيران الماضي، ولم يظهر منذ ذلك الحين.

وسُمع كارتابولوف وهو يقول -في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي- إن "سوروفيكين في راحة حاليا، وإنه غير متاح الآن".

وكانت آخر مرة ظهر فيها سوروفيكين على الملأ في مقطع مصور يناشد فيه بوقف تمرد مجموعة فاغنر برئاسة يفغيني بريغوجين يومي 23 و24 يونيو/حزيران الماضي.

ويُعرف سوروفيكين في الصحافة الروسية باسم "الجنرال هرمجدون" بسبب خططه العنيفة في الحرب السورية.





علاقات مع فاغنر

ويُعتقد أن لسوروفيكين علاقات جيدة مع قائد مجموعة فاغنر، إذ أشاد به بيرغوجين في حين كان ينتقد بانتظام القيادة العسكرية الروسية، لا سيما وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غراسيموف إزاء تعاملهما مع الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times)، معتمدا على إفادة من المخابرات الأميركية الشهر الماضي، بأن سوروفيكين كان على علم مسبق بالتمرد وأن السلطات الروسية تحقق في إذا ما كان متورطا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية والدولية الشهر الماضي أنه أُلقي القبض على سوروفيكين، لكن لم يرد تأكيد رسمي بشأن ذلك، ورفض الكرملين الإجابة عن تساؤلات بخصوصه.

كما انتشرت شائعات منذ فشل التمرد، مفادها أن القيادة العسكرية الروسية أجرت تغييرات في صفوفها، لا سيما في ما يتعلق بالجنرال سوروفيكين الذي اعتُبر حليفا لمجموعة فاغنر.