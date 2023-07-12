أردوغان: لن نصادق على عضوية السويد بالناتو قبل أكتوبر المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا لن تتمكن من المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أكتوبر/تشرين الأول على أقرب تقدير، لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا أنه "لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران"، مضيفا أن "هناك الكثير من المقترحات التشريعية (الأخرى) لمناقشتها" بمجرد عودة النواب في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف "يوجد العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة سننظر فيها وفق أهميتها، لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن".

وتابع "عندما يستأنف البرلمان جلساته، أظن أن رئيسه سيوافق على إعطاء الأولوية لهذه المسألة".

كما كشف أردوغان أن السويد ستقدم خارطة طريق لتركيا تتضمن الخطوات التي ستتخذها ضد الإرهاب قبل التصديق على طلبها.

وقال إن السويد ستدعم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.

وكان بعض القادة الغربيين يأملون في أن تتمكن تركيا من إنجاز عملية المصادقة في الأسابيع المقبلة.

ووافق الرئيس التركي الاثنين على السماح للسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بعد التحفظ على ترشحها لأكثر من عام.