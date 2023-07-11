بايدن يؤيد تسليم مقاتلات إف-16 لتركيا وواشنطن تدعم انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تؤيد فكرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كاشفا دعم الرئيس الأميركي جو بايدن خطة تسليم مقاتلات "إف-16" (F-16) لأنقرة.

وأوضح سوليفان في مؤتمر صحفي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا -قبيل انعقاد قمة لحلف الناتو- أن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤيد خطة تسليم طائرات "إف-16" إلى تركيا.

وكان الرئيس الأميركي رحب بالتزام نظيره التركي بنقل بروتوكول انضمام السويد للناتو إلى البرلمان للتصديق عليه بسرعة.

وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيلتقي اليوم الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو، مبديا استعداده للعمل مع أردوغان على تعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية، ولم يشر البيان إلى مصير صفقة طائرات "إف-16".

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز أمس الاثنين إن هناك "هدوءا" مؤقتا في "عدوان تركيا على جيرانها"، مضيفا أنه يجري محادثات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن التعليق الذي فرضه على المبيعات الأميركية المستقبلية لطائرات "إف-16" المقاتلة إلى أنقرة.

وأضاف مينينديز -وهو ديمقراطي- في مقابلة إنه بينما لا تزال لديه مخاوف بشأن تركيا يمكنه اتخاذ قرار في غضون الأسبوع المقبل بشأن التعليق.

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا التقدم قد يدفعه إلى إعادة النظر في تحفظه الطويل على بيع الطائرات المقاتلة لتركيا، قال مينينديز "نجري محادثات مع الإدارة، إذا تمكنت (إدارة بايدن) من إيجاد طريقة لضمان توقف عدوان تركيا على جيرانها -وهو ما حدث في الأشهر الماضية- فهذا عظيم ولكن يجب أن يكون هناك واقع دائم".

وقال مينينديز أيضا إن هناك حاجة إلى سبيل "لتعزيز أمن اليونان" والحصول على "تأكيدات بشأن الإجراءات المستقبلية".





موافقة تركية

ووافقت تركيا أمس الاثنين على عرض بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو في البرلمان.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "يسرني إعلان أن الرئيس أردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد" على البرلمان "في أسرع وقت ممكن، وعلى العمل مع المجلس لضمان التصديق" عليه، مضيفا أنه "يوم تاريخي".

وتابع ستولتنبرغ أن "استكمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي خطوة تاريخية تفيد أمن كل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي في هذه الأوقات الحرجة، وتجعلنا جميعا أكثر قوة وأمنا".

كما رحب رئيس وزراء السويد بالموافقة التركية، واصفا موقف أنقرة الجديد بأنه "خطوة كبيرة جدا".

وقال كريسترسون -خلال مؤتمر صحفي- "نخطو خطوة كبيرة نحو التصديق رسميا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، إنه يوم جيد للسويد"، معربا عن "سعادته الكبيرة" بالاتفاق.