في بيان مشترك.. 7 فصائل فلسطينية تدعو السلطة لوقف الاعتقالات السياسية بالضفة

عبّرت فصائل فلسطينية -اليوم الثلاثاء- عن رفضها الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، ولا سيما التي تستهدف قادةً وكوادر وأسرى محررين.

وطالبت الفصائل في بيان مشترك أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وشددت على أن استمرار الاعتقالات يشيع أجواء سلبية تؤثر على استعادة الوحدة الوطنية في مواجهة حكومة المستوطنين.

ودعت الفصائل السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضا من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

والفصائل الموقعة على البيان هي: حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني، ومنظمة طلائع حرب التحرير (الصاعقة)، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).

وتتهم فصائل فلسطينية -على رأسها حماس والجهاد- أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بملاحقة واعتقال كواد تابعة لها في الضفة، بالإضافة لملاحقة المقاومين الفلسطينيين والمطلوبين لدى قوات الاحتلال.