شاهد.. تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار مقديشو

انحرفت طائرة من طراز "إمبراير" (E120)، تابعة لشركة "هلا إيرلاينز" (Halla Airlines) في مطار مقديشو الدولي بالصومال، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت فيديوهات منقولة عن شاشات المراقبة وتداولها ناشطون على منصات التواصل أن الطائرة اختل توازنها عند اقترابها من المدرج، وفقد قائدها السيطرة عليها واصطدمت بأحد الحواجز وتعرضت لأضرار بالغة.

Video of aircraft type E120, operated by HALLA AIRLINE, crash landing on Runway 05 at Aden Ade International Airport (AAIA) today, at 12:23pm local time.

All 34 crew and passengers on board have survived according to the Somali Civil Aviation Authority . One person suffered… pic.twitter.com/tMrX7mcxsY

— Harun Maruf (@HarunMaruf) July 11, 2023