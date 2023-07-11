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شاهد.. تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار مقديشو

تحطم طائرة شركة طيران هالا أثناء هبوطها في مطار مقديشو-عدن الدولي في الصومال
الطائرة اختل توازنها عند اقترابها من مدرج مطار مقديشو (مواقع التواصل)
11/7/2023

انحرفت طائرة من طراز "إمبراير" (E120)، تابعة لشركة "هلا إيرلاينز" (Halla Airlines) في مطار مقديشو الدولي بالصومال، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت فيديوهات منقولة عن شاشات المراقبة وتداولها ناشطون على منصات التواصل أن الطائرة اختل توازنها عند اقترابها من المدرج، وفقد قائدها السيطرة عليها واصطدمت بأحد الحواجز وتعرضت لأضرار بالغة.

ونشرت منصة أخبار الطيران في أفريقيا صورا للطائرة المحطمة عبر حسابها على تويتر.

وقالت وزيرة النقل الجوي فوزية عثمان، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الطائرة كانت تسيّر رحلة داخلية وعلى متنها نحو 50 راكبا، وأوضحت أن إحدى عجلات الطائرة انزلقت لحظة هبوطها مما أدى إلى خروجها عن المدرج لتصطدم بالأرض وتتحطم أجزاء منها.

ووفق البيان الرسمي لهيئة الطيران المدني الصومالية فقد نجا جميع أفراد الطاقم والركاب، ولم يخلف الحادث سوى إصابة شخصين.

ورجحت السلطات، أن تعطل إحدى عجلات الطائرة أدى إلى فقدان توازنها وخروجها عن المدرج.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالة الأناضول