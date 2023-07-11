شاهد.. تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار مقديشو

انحرفت طائرة من طراز "إمبراير" (E120)، تابعة لشركة "هلا إيرلاينز" (Halla Airlines) في مطار مقديشو الدولي بالصومال، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت فيديوهات منقولة عن شاشات المراقبة وتداولها ناشطون على منصات التواصل أن الطائرة اختل توازنها عند اقترابها من المدرج، وفقد قائدها السيطرة عليها واصطدمت بأحد الحواجز وتعرضت لأضرار بالغة.

Video of aircraft type E120, operated by HALLA AIRLINE, crash landing on Runway 05 at Aden Ade International Airport (AAIA) today, at 12:23pm local time. All 34 crew and passengers on board have survived according to the Somali Civil Aviation Authority . One person suffered… pic.twitter.com/tMrX7mcxsY — Harun Maruf (@HarunMaruf) July 11, 2023

ونشرت منصة أخبار الطيران في أفريقيا صورا للطائرة المحطمة عبر حسابها على تويتر.

Halla Airlines Embraer EMB-120 Brasilia crashed during landing at Mogadishu-Aden Adde International Airport in Somalia. pic.twitter.com/0p5KOsZRqy — AfricaAviationNews (@AfricaAirlines) July 11, 2023

وقالت وزيرة النقل الجوي فوزية عثمان، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الطائرة كانت تسيّر رحلة داخلية وعلى متنها نحو 50 راكبا، وأوضحت أن إحدى عجلات الطائرة انزلقت لحظة هبوطها مما أدى إلى خروجها عن المدرج لتصطدم بالأرض وتتحطم أجزاء منها.

ووفق البيان الرسمي لهيئة الطيران المدني الصومالية فقد نجا جميع أفراد الطاقم والركاب، ولم يخلف الحادث سوى إصابة شخصين.

ورجحت السلطات، أن تعطل إحدى عجلات الطائرة أدى إلى فقدان توازنها وخروجها عن المدرج.