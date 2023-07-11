ردا على حادثة الحرق.. الكويت تطبع 100 ألف نسخة من المصحف باللغة السويدية

قررت الكويت طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف، مترجمة إلى اللغة السويدية وتوزيعها بالسويد، في خطوة وُصفت بـ"الرد الذكي والدبلوماسي"، على حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن رئيس مجلس الوزراء كلّف هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم، بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية، لتوزيعها في السويد.

وأوضحت الوكالة الكويتية، أن الهدف يتمثل "بتأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعا في جو تسوده المحبة والتسامح والسلام وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني".

بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء/ مجلس الوزراء يكلف هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعا@KuwaitiCM #كونا #الكويت pic.twitter.com/kO3bqzHQXp — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 10, 2023

وذكر مركز التواصل الحكومي في الكويت، أن الخطوة ستتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتوزيع نسخ المصحف الشريف في السويد.

قرر مجلس الوزراء تكليف هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم بطباعة 100,000 نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية #CGCKuwait pic.twitter.com/PnZp3fEVs2 — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 10, 2023

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للقرآن والسنة، بدء طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية، تنفيذا للقرار الحكومي الكويتي.

بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف

باشرت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبويـة وعلومهما طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية .#الكويت #وزارة_الأوقاف #الأوقاف @QSAkuwait pic.twitter.com/4s6TJQ4eCz — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) July 11, 2023

وتفاعل رواد منصات التواصل مع الإعلان الحكومي، ووصفوه بـ"الرد الذكي والدبلوماسي" على حادثة حرق نسخة المصحف.

الحكومة الكويتية في رد ذكي ودبلوماسي مع قضية حرق المصحف الشريف في #السويد توزع 100 ألف نسخة مترجمة للغة السويدية 👍👏#الكويت #حرق_القران https://t.co/izFdEJNYl1 — أيمن سالم (@ayman0salem) July 10, 2023

مبادرات دولة الكويت المضيئة تأتي دون تصنع ووفق رؤى مؤثرة وغير مسبوقة ، نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف #مجلس_الوزراء تكليف هيئة العناية بطباعة القرآن وهذه المبادرة التي تعكس دور دولة الكويت في الحفاظ على الثوابت الدينية ودعم سماحة الدين الاسلامي .@KuwaitiCM https://t.co/CJxyENsYZU — د. عبدالرحمن أباذراع (@Dr_abathraa) July 10, 2023

مبادرة سمو رئيس الوزراء ، بتكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة القران الكريم ، لطباعة المصحف الشريف باللغة السويدية ، وتوزيعه في السويد مبادرة مستحقة في الدفاع عن كتاب الله وبيان سماحة الإسلام. — محمد عوض الرقيب (@ALRQAIB) July 10, 2023

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزق مقيم بالسويد -من أصل عراقي- يدعى سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.