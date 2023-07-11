"جائزة لأعدائنا".. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من دعوات رفض الخدمة العسكرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الدعوات المتصاعدة في بلاده لرفض الخدمة العسكرية "تهدد وحدة الصفوف وخطيرة وتمثل جائزة لأعدائنا"، على حد وصفه.

جاء ذلك في تصريحات له نقلتها صحيفة "إسرائيل اليوم" مساء الثلاثاء، خلال فعالية عسكرية، على وقع تزايد الدعوات لرفض الخدمة العسكرية، ردا على محاولة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تمرير تشريعات تحد من سلطات القضاء.

وقال غالانت إن مفتاح النجاح في مهماتنا بالجيش يكمن في وحدة صفوفنا ضد أعدائنا، داعيا الشخصيات العامة من اليمين واليسار إلى ترك السياسة خارج الجيش.

واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية يضر بأمن إسرائيل وجيشها الذي قال إنه أداة الحماية التي تمنح الحياة لدولة إسرائيل.

وختم غالانت بالقول "ليس لدينا جيش آخر نعتمد عليه، ولذلك يجب أن نحرص على إبقائه موحدا وإبعاده عن أي خلاف سياسي".

ما القصة؟

وكان مئات الجنود والضباط قد هددوا برفض الخدمة العسكرية حال مرر الكنيست مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مدى معقوليّة قرارات الحكومة.

ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة "التعديلات القضائية" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها، وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.

وفجر الثلاثاء، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع القانون (يلزم التصويت عليه بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا)، مما خلف تظاهرات واسعة منذ الصباح في جميع أنحاء البلاد ومحاولات محتجين إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وسط مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات.