العراق يستأنف استيراد الغاز الإيراني مقابل النفط الخام

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -اليوم الثلاثاء- إن العراق سيتبادل النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء مشكلة الموافقة الأميركية على المدفوعات لطهران.

وأضاف السوداني -في خطاب متلفز- أن العراق سدد كامل التزاماته المالية المترتبة على استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية، ووضعها في حساب الشركات الإيرانية.

وأشار إلى أن إمدادات الغاز الإيراني للعراق توقفت بسبب العقوبات الأميركية، وأن الإمدادات انحسرت بأكثر من 50% مما أثر على تجهيز الطاقة.

وذكر أن الحكومة العراقية وضعت حلولا لأزمة الكهرباء، منها آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، وأن أزمة الكهرباء متوقعة وهي موسمية تحدث مع بداية كل صيف.

وقال السوداني إن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق وصل حاليا إلى 26 ألف ميغاوات بسبب إجراءات الحكومة، وإن الحلول المتوسطة المدى ستنهي أزمتي الكهرباء واستيراد الغاز.

ويونيو/حزيران الماضي، أُعلن الإفراج عن 3 مليارات دولار من مستحقات إيران المجمدة في العراق بفعل العقوبات الأميركية.