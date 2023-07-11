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البوسنة والهرسك تحيي الذكرى 28 لمجزرة سربرنيتسا

Bosnia bids farewell to 30 more newly identified Srebrenica genocide victims
السكان أدوا صلاة الجنازة على 30 ضحية تم العثور على رفاتهم في مقابر جماعية حول المدينة (الأناضول)
11/7/2023

أحيا سكان البوسنة والهرسك الذكرى 28 لمجزرة سربرنيتسا التي وقعت عام 1995 وراح ضحيتها أكثر من 8300 مسلم، قتلوا على أيدي عناصر من جيش صرب البوسنة.

وأدى السكان صلاة الجنازة على 30 ضحية تم العثور على رفاتهم في مقابر جماعية حول المدينة، حيث يتواصل البحث عن رفات أكثر من 1200 مفقود.

وأقيمت الصلاة في مركز بوتوكاري التذكاري عند مدخل سربرنيتسا في شرق البوسنة، ودفن رفات الضحايا إلى جانب آلاف الضحايا الآخرين الذين دفنوا هناك في السنوات السابقة.

وكانت تقارير محلية أشارت إلى أن ما يقارب 20 ألفا من جنود صرب البوسنة شاركوا في الجرائم التي ارتكبت بحق مسلمي هذه المدينة بعد السيطرة عليها.

Bosnia bids farewell to 30 more newly identified Srebrenica genocide victims
رفات الضحايا دفن إلى جانب آلاف الضحايا الآخرين (الأناضول)

مطالب بالمحاكمة

وتطالب أسر الضحايا بمحاكمة بقية المشاركين في تلك الجريمة، بعدما دانت محكمة لاهاي قائد جيش صرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش وزعيمهم السياسي رادون كاراديتش، وحكمت عليهما بالسجن مدى الحياة.

ويوم أمس الاثنين، تعهد الممثل السامي الدولي في البوسنة كريستيان شميت "بضمان اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينكر الإبادة الجماعية".

وفي يوليو/تموز 1995، وقبل أشهر من انتهاء الحرب، قامت القوات الصربية باعتقال وقتل أكثر من 8 آلاف رجل وفتى مسلم بعد استيلائها على مدينة سربرنيتسا، بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين للقوات الصربية.

المصدر : الجزيرة + وكالات