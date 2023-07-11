أذربيجان تحبط محاولة هجوم على مقرّ السفارة الإسرائيلية في باكو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- إن قوات الأمن في أذربيجان أحبطت محاولة هجوم على مقرّ السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن السلطات الأذرية اعتقلت مواطنا أجنبيا من أفغانستان بعد الاشتباه في أنه كان يخطط لمهاجمة سفارة أجنبية.

وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إن عمليات البحث والتحري والتحقيق الرامية إلى مكافحة عمليات الإرهاب، أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن أفغاني كان يخطط بالتواطؤ المسبق مع أشخاص آخرين لارتكاب ما وصفته بعمل إرهابي في جمهورية أذربيجان، بحسب وكالة الأنباء الأذرية.

وأضاف الجهاز الأمني -في بيان له- أن الشخص المذكور قدم إلى أذربيجان من أجل تنفيذ "أعماله الإجرامية" المخططة من بلد أجنبي، وقام بمراقبة ورصد على محيط مبنى سفارة دولة ثالثة -دون ذكر السفارة الإسرائيلية بالاسم- خلال مدة إقامته في باكو.

وأشار إلى أن الشخص المعتقل على ذمة التحقيق اتفق مع آخرين على إشراكهم في تنفيذ العملية والحصول على الأسلحة النارية والمواد المتفجرة للاستخدام في المخطط وعلى الدعم المالي اللازم.