مناورات إسرائيلية واسعة تشمل الجولان المحتل وحدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت مناورات موسعة في المناطق الشمالية تشمل سهل الحولة والجولان والحدود مع لبنان.

ووصف البيان المناورات بالكبيرة، مشيرا إلى أنها ستستمر من صباح اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل، وأنه سيتم في إطار إجرائها إغلاق طرق وشوارع رئيسية لبعض الوقت، كما سيُسمع فيها دوي انفجارات وعمليات إطلاق للنار، وستشهد حركة مكثفة للآليات العسكرية.

ولم يوضح البيان فيما إذا كانت هذه المناورات ضمن الخطة السنوية للجيش والمعدة سلفا أم أنها مفاجئة.

وسبق أن أجرى الجيش الإسرائيلي في أواخر مايو/أيار الماضي مناورات عسكرية شاملة تحاكي حربا متعددة الجبهات تشمل لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية.

وشاركت في المناورات أذرع الجيش كافة، البرية والجوية والبحرية، وشملت تدريبات تحاكي إدارة عمليات الجيش من قبل هيئة الأركان العامة.

وجرى خلال المناورات التدرب على عمليات دفاعية وهجومية، في إطار حرب متعددة الأطراف، كما جرى فحص جاهزية الجيش ومستوى التنسيق بين وحداته.