قتلى في حادث طعن بدار حضانة جنوبي الصين

قال متحدث باسم حكومة غوانغدونغ (جنوبي الصين) -اليوم الاثنين- إن 6 أشخاص قتلوا وشخصا آخر جرح في عملية طعن جرت في دار حضانة بمدينة ليانجيانغ بالإقليم، وقد اعتقل المشتبه بتنفيذه الهجوم.

وأضاف المتحدث أن ضحايا الطعن معلم و3 تلاميذ واثنان من الأهالي.

ولم يقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم أو الدافع إليه.

وأشارت سلطات الإقليم إلى أن الشرطة بدأت تحقيقاتها بشأن الهجوم.

وتحظر الصين بشدة حيازة الأسلحة، ووقع عدد من حوادث الطعن السنوات القليلة الماضية، وسُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس مما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المدارس.