أخبار|إيران

عاجل | رويترز: اندلاع حريق في مصفاة نفط بندر عباس الإيرانية

10/7/2023-|آخر تحديث: 10/7/202304:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رويترز: اندلاع حريق في مصفاة نفط بندر عباس الإيرانية

وسائل إعلام إيرانية: 4 مصابين جراء حريق اندلع في مصفاة نفط في مدينة بندر عباس

القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: احتجزنا الخميس الماضي سفينة نفط أجنبية كانت تقل وقودا مهربا

القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: سفينة النفط التي تم احتجازها كانت بحماية عسكرية أميركية

القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: الأميركيون أرسلوا مقاتلتين لمنع احتجاز السفينة

 

 

المصدر : الجزيرة