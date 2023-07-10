عاجل | رويترز: اندلاع حريق في مصفاة نفط بندر عباس الإيرانية

رويترز: اندلاع حريق في مصفاة نفط بندر عباس الإيرانية

وسائل إعلام إيرانية: 4 مصابين جراء حريق اندلع في مصفاة نفط في مدينة بندر عباس

القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: احتجزنا الخميس الماضي سفينة نفط أجنبية كانت تقل وقودا مهربا

القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: سفينة النفط التي تم احتجازها كانت بحماية عسكرية أميركية

القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: الأميركيون أرسلوا مقاتلتين لمنع احتجاز السفينة