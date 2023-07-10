أكد البيان الصادر عن الاجتماع السادس للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا بموسكو على أهمية الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة.

كما رحب البيان بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة لتهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

وأكد البيان الخليجي الروسي على ضرورة استئناف عملية سلام للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وكانت عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو أعمال الاجتماع السادس للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تربطها علاقات مميزة وتتطور بشكل مستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على دعم موسكو لتعزيز التبادل التجاري بين روسيا ودول المجلس.

ووصف لافروف العلاقات بين روسيا ودول الخليج بالمميزة، مضيفا خلال الجلسة السادسة للحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في موسكو، أن لدى الجانبين الآليات اللازمة لتطوير التعاون.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الجولة السابعة للحوار الإستراتيجي بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي ستعقد في قطر بعد ترأسها مجلس التعاون، مؤكدا أن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تبنت بيانا مشتركا وخطة عمل لـ5 أعوام قادمة، من 2023، وحتى 2028.

ومن جهته، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن دول مجلس التعاون الخليجي تثمن جهود روسيا، معربا عن أمله في مساهمة الاجتماع الوزاري السادس للحوار الإستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، بترسيخ التفاهم حول العديد من الاهتمامات المشتركة.