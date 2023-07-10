انطلاق الجولة السادسة من الحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي

انطلقت -اليوم الاثنين، في موسكو- أعمال الجولة السادسة من الحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط وتسوية النزاعات عبر الحوار.

وفي كلمة بافتتاح الجولة، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن التعاون بين دول تكتل "أوبك بلس" أسهم في تعزيز الاستقرار في سوق النفط.

وأوضح البديوي أن دول المجلس تدعم كل جهود الوساطة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وشدد على أن دول الخليج تسعى لتسوية النزاعات عن طريق الحوار.

أما وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، فعبر عن أمله في أن تؤدي الشراكة الخليجية مع موسكو إلى بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

وقال البوسعيدي "نؤمن بأهمية إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا" مضيفا أن هذا الصراع له تداعيات على الأمن الدولي.

وأكد الوزير العماني ضرورة تحقيق أمن واستقرار اليمن، وعبر عن قلقه البالغ من التطورات في السودان.

وفي ملف آخر، قال الوزير البوسعيدي إن الاتفاق بين الرياض وطهران ينعكس إيجابا على المنطقة.

وأضاف "هناك العديد من الفعاليات تعكس انفتاح دول مجلس التعاون الخليجي على الشراكة مع العالم".