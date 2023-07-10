المسنون 4% من السكان.. ثلث الفلسطينيين دون سن 15 عاما

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن ثلث المجتمع فتيّ دون 15 عاما، فيما يشكل المسنون نحو 4%، في وقت يتراجع فيه عدد أفراد الأسر الفلسطينية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يوافق غدا الثلاثاء.

وذكر الجهاز المركزي (حكومي)، في بيان اليوم الاثنين، أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية (0-14 عاما) تقدر بـ37% من مجمل السكان فـي فلسطين منتصف عام 2023.

ووفق البيان، فإن 14.5 مليون فلسطيني يتوزعون في أنحاء العالم (منتصف عام 2023) منهم 5.48 ملايين في دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).

وأضاف أن التقديرات تشير إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5 أفراد عام 2022 مقارنة بـ5.8 أفراد عام 2007.

وبلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 عاما فأكثر في فلسطين 2.2%، ويتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، بواقع الذكور 1.1%، والإناث 3.3%.

التعليم والإنترنت

وبخصوص التعليم العالي، أفاد الإحصاء بأن نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي بلغت 62% من مجموع الطلبة الملتحقين بتلك المؤسسات للعام الدراسي 2021 – 2022.

وأفادت حوالي 92% من الأسر في فلسطين -في عام 2022- بأن لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في البيت، بواقع 93% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة.

في حين بلغت نسبة الأفراد من عمر 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89% في فلسطين بواقع 92% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة.

كما أظهرت النتائج أن حوالي 79% من الأفراد من سن 10 سنوات فأكثر، يمتلكون هاتفا نقالا، بواقع 86% في الضفة الغربية و69% بقطاع غزة.